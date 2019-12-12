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#وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك فيصل
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك فيصل عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة، على مسمى (أستاذ- أستاذ مشارك- أستاذ مساعد)، من حملة شهادات الدكتوراه في عدة تخصصات، وترغب الجامعة شغلها بمواطنين ومواطنات في كليات الجامعة، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة للمتقدمين لكلية الطب.
– أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان للمتقدمين لكلية طب الأسنان.
– ألا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.
– أن يكون حاصلًا على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ ماجستير/ دكتوراه) من جامعات معترف بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جدًا.
– ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.
– أن تكون جميع المؤهلات امتدادًا للتخصص.
– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة.
– أن يكون حاصلًا على اختبار الرخصة الطبية السعودية (SLME) بالنسبة للمتقدمين على كلية الطب.
– أن يكون حاصلًا على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان.
– إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية.
– أن يكون حسن السيرة ولائقًا صحيًا.
– اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.
وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 1441/4/18هـ الموافق 2019/12/15م، وينتهي الساعة الثالثة عصرًا من يوم الخميس 1441/4/22هـ الموافق 2019/12/19م، علمًا بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل التخصصات المطلوبة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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