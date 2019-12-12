وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك فيصل

2019-12-12

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك فيصل عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة، على مسمى (أستاذ- أستاذ مشارك- أستاذ مساعد)، من حملة شهادات الدكتوراه في عدة تخصصات، وترغب الجامعة شغلها بمواطنين ومواطنات في كليات الجامعة، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة للمتقدمين لكلية الطب.

– أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان للمتقدمين لكلية طب الأسنان.

– ألا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.

– أن يكون حاصلًا على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ ماجستير/ دكتوراه) من جامعات معترف بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جدًا.

– ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.

– أن تكون جميع المؤهلات امتدادًا للتخصص.

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– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة.

– أن يكون حاصلًا على اختبار الرخصة الطبية السعودية (SLME) بالنسبة للمتقدمين على كلية الطب.

– أن يكون حاصلًا على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان.

– إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية.

– أن يكون حسن السيرة ولائقًا صحيًا.

– اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 1441/4/18هـ الموافق 2019/12/15م، وينتهي الساعة الثالثة عصرًا من يوم الخميس 1441/4/22هـ الموافق 2019/12/19م، علمًا بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل التخصصات المطلوبة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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