2942 #وظيفة شاغرة للجنسين في وزارة الصحة

2019-12-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت وزارة الصحة عن توفر عدد (2942) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئتي (صيدلي، أخصائي غير طبيب)، وذلك للعمل في عدد من مدن المملكة.

وبينت الوزارة أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:

– من (حصلوا/ حصلن) على الدرجات العلمية والتخصصات المنصوص عليها بدليل شروط وضوابط شغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية، ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

– اجتياز اختبار التقييم المهني، وتوفر بطاقة تسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة المعلنة.

– الدرجات العلمية وتريب أفضليتها تم تحديدها وفقًا لما نصت عليه لائحة الوظائف الصحية.

– الطلبات التي لا يتم تقديمها خلال فترة التقديم المحددة لن يتاح لها الدخول بالمفاضلة على الوظائف المعلنة.

– تحديد الرغبات المكانية واختيارها مرتبط بمقرات الوظائف المعلنة فقط.

– (المتقدمون/ المتقدمات) الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم اختيار الرغبة، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ـة) وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ـة) من الإعلان نهائيًا (وعليه/هـا) التقدم للإعلانات المقبلة.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 18/ 04/ 1441هـ، ويستمر إلى تاريخ 29/ 04/ 1441هـ، وذلك عبر بوابة التوظيف بموقع وزارة الصحة الإلكتروني (هنا).

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