وظائف شاغرة للجنسين بجامعة #المجمعة

2019-12-12

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت جامعة المجمعة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند الأجور والمستخدمين للرجال والنساء، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. مراسل مكتبي (للجنسين).

. سائق (للرجال).

وبينت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– ألّا يزيد مؤهل المتقدم على الثانوية العامة.

– ألّا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد عن 40 عامًا.

– ألّا يكون موظفًا حكوميًا أثناء وقت التقديم.

– ألّا يكون مفصولًا من جهة أخرى لأسباب تأديبية.

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– يجب على المتقدم أن يكون حسن السيرة والسلوك وألّا يكون عليه سوابق لدى الجهات الأمنية.

– سلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل المتقدم إليه.

– اجتياز الفحص الطبي.

– أن يكون سكن المرشح في مقر الوظيفة المتقدم عليها مع إحضار ما يثبت ذلك.

– أن يكون التقديم على وظيفة واحدة فقط وسوف يتم استبعاد الطلبات المتكررة.

– ألّا يكون المتقدم متقاعدًا من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.

– أن يكون مستعدًا للقيام بمهام الوظيفة.

– سيتم استبعاد من يثبت لديه مؤهل اعلى من الثانوية بعد مخاطبة وزارة الخدمة المدنية.

– وجود خبرة لبعض الوظائف وتكون مصدقة من جهة معتمدة.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح خلال الفترة من 15/ 4/ 1441هـ إلى 17/ 4/ 1441هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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