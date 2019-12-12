وظائف شاغرة : فندق منوف لارافوريال يطلب مؤهلات متوسطة للعمل فورا بمرتبات مجزية

يعلن فندق منوف لارافوريال بالكيلو 32 طريق الغردقة سفاجا، عن حاجته إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، و نواصل على مصر فايف عرض أحدث الوظائف المتميزة لجميع المؤهلات، و ذلك من خلال خدمة الوظائف الخالية، و نتابع الآن نشر تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي: –

وظائف فندق منوف لارافوريال

مطلوب عدد 2 مساعد مدير تدريب. مطلوب عدد 2 منسقة تدريب. مطلوب عدد 4 موظفين مكاتب أمامية، من الجنسين. مطلوب عدد 3 موظفة علاقات نزلاء، و يشترط الحصول على مؤهل عالي. مطلوب عدد 15 مضيف، مؤهل متوسط. مطلوب عدد 10 طباخ ثاني. مطلوب عدد 8 موظف امن. مطلوب عدد 5 فني كهرباء. مطلوب عدد 5 فني تبريد وتكييف. مطلوب عدد 6 عامل كافتيريا.

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الشروط وطرق التقديم كالتالي:-

و يشترط الحصول على مؤهل متوسط على الأقل، و أن لا يزيد السن عن 32 سنة، و خبرة لا تقل عن 3 سنوات، و يحدد الراتب حسب المقابلة، و للراغبين يرجى الحضور على العنوان المذكور أعلاه، و للاستفسار يرجى الاتصال بالفندق على الأرقام التالية: 01064172542