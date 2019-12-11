27 #وظيفة شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة

2019-12-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بنجران”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مساعد محاسب المالية.

. محاسب المالية (عدد وظيفتين).

. ممرض قانوني ثالث- باطنة رجال (عدد 3 وظائف).

. ممرض قانوني ثاني- عناية القلب المركزة (عدد 5 وظائف).

. ممرض قانوني ثاني- باطنة رجال.

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. ممرض قانوني أول- عناية القلب المركزة (عدد 5 وظائف).

. ممرض قانوني أول- جراحة نساء (عدد وظيفتين).

. ممرض قانوني أول- المناظير (عدد 3 وظائف).

. ممرض قانوني أول- الكلى (عدد 4 وظائف).

. مبرمج حاسب آلي.

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 11 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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