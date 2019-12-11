11 #وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فهد التخصصي

2019-12-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مجمع الدمام الطبي، ومستشفى الملك فهد التخصصي، والتجمع الصحي الأول.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير التمريض- الطوارئ.

. سائق.

. أخصائي- فيزيائي طبي.

. أخصائي تمريض.

. أمين مخزون.

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. مهندس طبي.

. فني تقنية المعلومات.

. مدير قسم معلوماتية التصوير الطبي.

. حارس أمن ثالث.

. حارس أمن ثانٍ.

. مساعد إدارة مستشفيات- مركز الأبحاث.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 25 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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