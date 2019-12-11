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#وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية وتعليمية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محاضر: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (التمريض، أو العلاج التنفسي)، أو أي مجال ذي الصلة.
– مساعد تدريس: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التمريض، أو العلاج التنفسي).
وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 ربيع الآخر 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 27 ربيع الآخر 1441هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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