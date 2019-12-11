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#وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.
وأبرزت المدينة الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– ممرض طب الأطفال: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.
– سكرتير: شهادة الدبلوم في تخصصات: (السكرتارية، أو الإدارة العامة).
وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 ديسمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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