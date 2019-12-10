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وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

صورة ارشيفية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (3) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي إحصاء”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة مع الهيئة في مدينة الرياض.

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وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الإحصاء، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 ديسمبر 2019م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: 

https://careers.stats.gov.sa/ar/job-search-results/

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