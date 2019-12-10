وظائف شاغرة بشركة سيمينس في 3 مدن

2019-12-10

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. نائب مدير الاختبارات والتكليف- مشروع المترو (الرياض).

. مهندس كهرباء ومشروع (الرياض).

. مدير تثبيت خطة السلامة- مشروع المترو (الرياض).

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. مستشار المطالبات- مشروع المترو (الرياض).

. مسؤول الاتصال- مشروع المترو (الرياض).

. مدير الأعمال (للسعوديين/ الدمام).

. مستشار أول الاتصالات (الدمام).

. مهندس تنفيذ مشروع (الخبر).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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