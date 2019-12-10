وظائف شاغرة للجنسين بشركة الخدمات الأرضية

2019-12-10

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة الثانوية العامة، أو ما يعادلها؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل معدات أرضية (للرجال/ المدينة المنورة).

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– سائق في ساحة المطار (للرجال/ المدينة المنورة).

– وكيل خدمات عملاء (للنساء/ الرياض).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 ديسمبر 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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