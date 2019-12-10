30 #وظيفة شاغرة للجنسين بوزارة الخارجية

2019-12-10

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر عدد (30) وظيفة شاغرة بالمرتبة السادسة للفئتين (رجال، نساء)، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

وأبرزت الوزارة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مترجم لغة إنجليزية (عدد 16 وظيفة).

. مترجم لغة فرنسية (عدد 5 وظائف).

. مترجم لغة إسبانية (عدد وظيفتين).

. مترجم لغة ألمانية.

. مترجم لغة روسية.

. مترجم لغة صينية.

. مترجم لغة إيطالية.

. مترجم لغة يابانية.

Advertisements

. مترجم لغة تركية.

. مترجم لغة عبرية.

وبينت الوزارة أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:

– خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس) في التخصصات التالية: (اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الروسية، اللغة الألمانية، اللغة الإسبانية، اللغة الصينية، اللغة الإيطالية، اللغة اليابانية، اللغة التركية، اللغة العبرية).

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– يشترط اجتياز الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد للجامعيين (الرجال والنساء).

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من (متقدم/ــة) على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ الساعة الثامنة صباحًا يوم الأحد الموافق 18/ 04/ 1441هـ، وينتهي الساعة 12 مساءً يوم الجمعة الموافق 23/ 04/ 1441هـ، وذلك عبر منظومة جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







