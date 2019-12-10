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2019-12-10 #وظائف تعليمية شاغرة في #جدة متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت مدارس دار الفرسان الأهلية بحافظة جدة عن توفر وظائف شاغرة ، وفق التفاصيل التالية : Advertisements الوظائف المتاحة: – معلمة لغة إنجليزية ( خبرة في المدارس العالمية)

– معلمة تربية فنية .

– معلمة دين

للتقديم على الوظائف، ترسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي ([email protected]). شارك الخبر







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