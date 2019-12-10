وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة ايكوبان للتنمية الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

في متابعة مستمرة لأحدث الوظائف اليومية و الأسبوعية على مصر فايف، نتابع تقديم جديد إعلانات وظائف شركة ايكوبان للتنمية الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس – عتاقة – السويس، في مختلف التخصصات و لجميع المؤهلات، و ننشر الآن تفاصيل الوظائف كالتالي: –

وظائف شركة ايكوبان للتنمية الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناه السويس

مطلوب عدد 4 مسئول سلامة وصحة مهنية، و يشترط مؤهل عالي. مطلوب عدد 6 فني جودة، ويشترط خريجي الجامعة العمالية . مطلوب عدد 40 فني إنتاج، و يشترط الحصول على مؤهل متوسط. مطلوب عدد 20 عامل إنتاج، و يشترط المتقدم أن يكون حاصل على مؤهل متوسط. مطلوب عدد 10 فرد امن ، و يشترط مؤهل متوسط . مطلوب عدد 8 سائق كلارك . مطلوب عدد 3 سائق لورد. مطلوب عدد 10 فنيين صيانة في تخصصات ” ميكانيكا – كهرباء”. مطلوب عدد 2 خراط. مطلوب عدد 2 براد تركيبات.

وظائف آخري:-

و لجميع الوظائف يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، و يحدد الراتب حسب المقابلات الشخصية، و للراغبين يرجى الحضور إلى مقر الشركة بالعنوان المذكور أعلاه، أو الاتصال بالشركة على الرقم التالي: 01032222804