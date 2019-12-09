وظائف شاغرة :  مطلوب فنيين للعمل فوراً بشركة السويدي الكتروميتر

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تعلن شركة السويدي الكتروميتر بالمنطقة الصناعية الثانية – بالسادس من أكتوبر أمام شركة يونيفيرسال – بجوار مجمع الملكة، وذلك ضمن إعلانات وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة، عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة من فنيين من الجنسين في مختلف التخصصات، و ذلك لحمله المؤهلات المتوسطة، و نتابع الآن عرض الوظائف المطلوبة كالتالي :-
الوظائف المطلوبة: –
تطلب شركة السويدي إلكتروميتر شغل عدد 20 فني إنتاج من الجنسين، و يشترط مؤهل متوسط، و ذلك في تخصصات ” كهرباء و إلكترونيات، و يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب يبدأ من 1700 إلى 2500 جنية.
و توفر الشركة للراغبين مواصلات من و إلى الشركة، و تأمينات طبية خاصة و تأمينات اجتماعية، بالإضافة إلى بدل وجبات و بدل وردية مسائية و حوافز إنتاج و بدل انتظام.
وظائف آخري:-
طرق التقديم لشغل الوظائف: –
لمن تتوفر بهم الشروط يرجى الحضور لموقع الشركة بالعنوان التالي: المنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر أمام شركة يونيفيرسال بجوار مجمع الملكة، أو الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 0238202011 و ذلك من الساعة 9 صباحا حتى الثالثة عصرا.
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