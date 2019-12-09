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2019-12-09 #وظائف إدارية وفنية في العبيكان الاستثمارية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة العبيكان الاستثمارية، اليوم الاثنين، عن توفر وظائف إدارية وفنية للعمل في الرياض. Advertisements وأوضحت شركة العبيكان الاستثمارية، أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف والشروط والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). شارك الخبر

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