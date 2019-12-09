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#وظائف إدارية بشركة الاتصالات السعودية
للعمل في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، اليوم الاثنين، عن توفر العديد من الوظائف الإدارية للعمل في العاصمة الرياض.
وأشارت شركة الاتصالات السعودية، إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف والشروط والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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