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#وظائف إدارية في شركة نسما القابضة
للعمل في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة نسما القابضة في الرياض، اليوم الاثنين، عن توفر العديد من الوظائف في المجال الإداري.
وأوضحت شركة نسما القابضة، أنه يمكن التقديم على الوظائف والاطلاع على التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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