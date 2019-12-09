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وظائف في شركة حديد اليمامة بـ #ينبع
يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
متابعات الخليج 365 - ينبع
أعلنت شركة حديد اليمامة في ينبع عن توفر وظائف للمواطنين في عدة تخصصات على النحو التالي:
* مشرف مستودع :
سعودي الجنسية
خبرة لا تقل عن سنتين ويفضل في مجال قطع الغيار
* مسؤول مشتريات :
سعودي الجنسية
خبرة لا تقل عن سنتين
* لحام :
سعنودي الجنسية
خبرة لا تقل عن سنتين
* سائق :
سعودي الجنسية
رخصة قيادة عمومي ثقيل/خفيف
وأضافت شركة حديد اليمامة، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( هنا ).
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