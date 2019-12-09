وظائف في شركة حديد اليمامة بـ #ينبع

2019-12-09

متابعات الخليج 365 - ينبع

أعلنت شركة حديد اليمامة في ينبع عن توفر وظائف للمواطنين في عدة تخصصات على النحو التالي:

* مشرف مستودع :

سعودي الجنسية

خبرة لا تقل عن سنتين ويفضل في مجال قطع الغيار

Advertisements

* مسؤول مشتريات :

سعودي الجنسية

خبرة لا تقل عن سنتين

* لحام :

سعنودي الجنسية

خبرة لا تقل عن سنتين

* سائق :

سعودي الجنسية

رخصة قيادة عمومي ثقيل/خفيف

وأضافت شركة حديد اليمامة، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( هنا ).