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#وظائف شاغرة لدى ميدغلف للتأمين
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير وحدة المبيعات (للرجال/ جدة).
– أخصائي طبي (للجنسين/ الرياض).
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019م.
وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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