وظائف شاغرة لدى الخدمات الصحية للهيئة الملكية

2019-12-08

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني النسخ الطبي (للسعوديين): شهادة الدبلوم في تخصص الترجمة، أو أي مجال ذي الصلة.

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– استشاري أمراض الدم للبالغين: شهادة الدكتوراه أو الزمالة في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي تخطيط (للسعوديين): شهادة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية.

– استشاري أمراض القلب أطفال: شهادة الدكتوراه أو الزمالة في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).