وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ساتورب

2019-12-08

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– المستشار القانوني التنفيذي: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

– محلل البيانات والمكافآت: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

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– موظف السلامة الإشعاعية: درجة البكالوريوس في تخصص السلامة الإشعاعية.

– مدقق داخلي أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الهندسة، مراقبة وضمان الجودة)، أو ما يعادلها.

– مترجم أول: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا).

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