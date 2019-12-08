وظائف صحية شاغرة للجنسين بالجامعة الإسلامية

2019-12-08

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الطبي الجامعي.

وأبرزت الجامعة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. طبيب استشاري- أمراض باطنة (للرجال).

. طبيب استشاري- جلدية (للرجال).

. طبيب نائب- أخصائي عيون (للرجال).

. طبيب نائب- أشعة (للرجال).

. طبيب نائب- أنف وأذن وحنجرة (للرجال).

. طبيب نائب- نساء وولادة (للنساء).

. طبيب نائب- جلدية (للنساء).

. طبيب نائب- طب نفسي (للرجال).

. طبيب نائب- جراحة (للرجال).

. طبيب نائب- أطفال (للرجال).

. طبيب نائب- أطفال (للنساء).

. طبيب نائب- عظام (للرجال).

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. طبيب نائب- مسالك بولية (للرجال).

. طبيب مقيم- طب عام (للرجال).

. طبيب مقيم- طب عام (للنساء).

. طبيب مقيم- أسنان (للنساء).

. أخصائي أول- أسنان (للرجال).

وبينت الجامعة أن المستندات والوثائق المطلوبة إرفاقها في ملف (pdf) هي:

– صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة + برنت من التأمينات الاجتماعية.

– صورة من البطاقة الشخصية.

– صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد.

– اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة المعلنة.

– إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

– صورة شخصية للرجال.

– تعبئة نموذج (101/أ) للموظفين والمستخدمين، أو نموذج (101/ب) لغير الموظفين والمستخدمين.

وأوضحت الجامعة أن التقدم متاح من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، وذلك خلال الفترة من تاريخ 1441/04/11هـ إلى تاريخ 1441/04/20هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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