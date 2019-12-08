رابط وشروط التقديم على وظائف جامعة الملك خالد

2019-12-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية في تلقي طلبات شغل الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت جامعة الملك خالد قد أعلنت عن طرح المسابقة الوظيفية لعدد من الوظائف في السلم العام وسلم اللائحة التعليمية، حيث سيتم فتح باب التقديم على المسابقة اعتبارًا من يوم الأحد 11 / 04 / 1441هـ الموافق 08 / 12 / 2019م وحتى يوم الثلاثاء 13 / 04 / 1441هـ الموافق 10 / 12 / 2019م.

شروط التقديم على وظائف جامعة الملك خالد:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- ألّا يكون المتقدم على رأس العمل الحكومي إلا إذا كان يحمل مؤهلًا أعلى من المرتبة التي يشغلها حاليًا.

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3- ألّا يكون المتقدم يتقاضى راتبًا تقاعديًا.

4- أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.

5- أن يكون المتقدم حائزًا على المؤهلات العلمية اللازمة لشغل الوظيفة.

6- أن يجتاز المتقدم بنجاح الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية التي تتطلبها الوظيفة.

7- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحد شرعي، أو سجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

8- ألّا يكون المتقدم قد فصل بسبب تأديبي من الخدمة في الأجهزة الحكومية أو أحد المؤسسات الخاصة.

ودعت جامعة الملك خالد الراغبين في التقدم على وظائفها إلى الاطلاع على جميع الوظائف المعلنة مع قراءة شروط التقديم المطلوبة وذلك قبل الضغط إكمال عملية التسجيل عبر الرابط التالي: (هنا).