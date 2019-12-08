- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم رابط وشروط التقديم على وظائف جامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رابط وشروط التقديم على وظائف جامعة الملك خالد
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية في تلقي طلبات شغل الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها في وقت سابق من هذا الشهر.
وكانت جامعة الملك خالد قد أعلنت عن طرح المسابقة الوظيفية لعدد من الوظائف في السلم العام وسلم اللائحة التعليمية، حيث سيتم فتح باب التقديم على المسابقة اعتبارًا من يوم الأحد 11 / 04 / 1441هـ الموافق 08 / 12 / 2019م وحتى يوم الثلاثاء 13 / 04 / 1441هـ الموافق 10 / 12 / 2019م.
شروط التقديم على وظائف جامعة الملك خالد:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- ألّا يكون المتقدم على رأس العمل الحكومي إلا إذا كان يحمل مؤهلًا أعلى من المرتبة التي يشغلها حاليًا.
3- ألّا يكون المتقدم يتقاضى راتبًا تقاعديًا.
4- أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.
5- أن يكون المتقدم حائزًا على المؤهلات العلمية اللازمة لشغل الوظيفة.
6- أن يجتاز المتقدم بنجاح الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية التي تتطلبها الوظيفة.
7- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحد شرعي، أو سجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
8- ألّا يكون المتقدم قد فصل بسبب تأديبي من الخدمة في الأجهزة الحكومية أو أحد المؤسسات الخاصة.
ودعت جامعة الملك خالد الراغبين في التقدم على وظائفها إلى الاطلاع على جميع الوظائف المعلنة مع قراءة شروط التقديم المطلوبة وذلك قبل الضغط إكمال عملية التسجيل عبر الرابط التالي: (هنا).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر رابط وشروط التقديم على وظائف جامعة الملك خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.