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#وظائف بالمركز الوطني للطب البديل والتكميلي
في عدة تخصصات للجنسين
متابعات الخليج 365 - الرياض
يعلن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات، وفق المسميات التالية:
– (أخصائي غير طبيب) بكالوريوس في إدارة مستشفيات ، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال.
– (أخصائي علاقات عامة) بكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة
– (أخصائي إداري) بكالوريوس في (الإدارة العامة ، إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الموارد البشرية
– (أخصائي إداري) بكالوريوس في المحاسبة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تنمية الإيرادات
– (أخصائي إداري) بكالوريوس في أحد التخصصات (قانون ، حقوق ، أنظمة) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال
– (أخصائي إداري) بكالوريوس في أحد التخصصات (الإدارة العامة ، إدارة أعمال، علاقات عامة)
– (فني) دبلوم في الإدارة الصحية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال
– (فني حاسب آلي) دبلوم سنتين حاسب آلي مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تقنية المعلومات والدعم الفني
– (سكرتير تنفيذي) دبلوم معهد الإدارة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال
– (منسق إداري) ثانوية عامة ولديه القدرة على التعامل مع إدارة برامج للتواصل الاجتماعي
– (موظف اتصالات إدارية) دبلوم سنتين مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الاتصالات الإدارية
– (موظف استقبال واستعلامات) دبلوم سنتين مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال
– (سائق) الكفاءة المتوسطة بحد أدنى مع رخصة سارية المفعول.
• للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ) في موعد أقصاه ( 15 / 4 / 1441 هـ ).
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