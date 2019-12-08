- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم 5 #وظائف إدارية في وزارة الدفاع عبر جدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
5 #وظائف إدارية في وزارة الدفاع عبر جدارة
المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت وزارة الدفاع الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، إلى شغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (هنا).
وأوضحت وزارة الدفاع أن إجمالي الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ خمس وظائف شاغرة للرجال على المرتبة السادسة، ومقرها في مدينة الرياض.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن التقديم على الوظائف سيتاح على مدار 24 ساعة، بدءاً من الساعة 9 صباح يوم الأحد القادم 1441/4/18 ويستمر حتى الساعة 2 ظهر يوم الخميس 1441/4/22.
وللاطلاع على آلية التقديم من قبل المتقدمين، والفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة، والإيضاحات العامة، عبر زيارة الرابط التالي (اضغط هنا).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 5 #وظائف إدارية في وزارة الدفاع عبر جدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.