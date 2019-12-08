5 #وظائف إدارية في وزارة الدفاع عبر جدارة

2019-12-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة الدفاع الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، إلى شغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (هنا).

Advertisements

وأوضحت وزارة الدفاع أن إجمالي الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ خمس وظائف شاغرة للرجال على المرتبة السادسة، ومقرها في مدينة الرياض.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن التقديم على الوظائف سيتاح على مدار 24 ساعة، بدءاً من الساعة 9 صباح يوم الأحد القادم 1441/4/18 ويستمر حتى الساعة 2 ظهر يوم الخميس 1441/4/22.

وللاطلاع على آلية التقديم من قبل المتقدمين، والفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة، والإيضاحات العامة، عبر زيارة الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر







