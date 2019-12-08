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2019-12-08 #وظائف للجنسين لدى شركة دور للضيافة التقديم خلال البوابة الوطنية للعمل طاقات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة دور للضيافة عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، للعمل بالشركة في (الرياض و جدة ) ، وفق التفاصيل التالية : • مدير مبيعات ‎

عرقة , الرياض

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 2 • مدير مبيعات ‎

جدة , مكة المكرمة

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 3 Advertisements • أخصائي موارد بشرية ‎

الرياض , الرياض

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 1 • أخصائي موارد بشرية ‎

عرقة , الرياض

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 3 – للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ). شارك الخبر







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