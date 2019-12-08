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2019-12-08 #وظائف شاغرة لدى شركة سابا الطبية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة سابا الطبية (عيادات سابا) عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، للعمل بالشركة بمدينة جدة ، وفق التفاصيل التالية : • سكرتير طبي ‎ / للرجال والنساء

جدة , مكة المكرمة

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

الراتب: 4000 ريال سعودي

النشر: 06/04/1441

الفرص المتاحة: 5 • مساعد طبيب أسنان ‎ / للنساء

جدة , مكة المكرمة

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

الراتب: 5000 ريال سعودي

النشر: 08/04/1441

الفرص المتاحة: 1 Advertisements • أخصائي تسويق ‎ / للنساء

جدة , مكة المكرمة

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

الراتب: 4000 ريال سعودي

النشر: 06/04/1441

الفرص المتاحة: 1 • أخصائي تغذية ‎ / للنساء

جدة , مكة المكرمة

نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

الراتب: 4500 ريال سعودي

النشر: 08/04/1441

الفرص المتاحة: 1 – للتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ). شارك الخبر

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