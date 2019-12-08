وظائف أكاديمية بجامعة الأمير سطام

2019-12-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعلن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ( أستاذ مساعد فما فوق) .

وأوضحت الجامعة، أنه سوف يتم فتح باب التقديم للوظائف ابتداءً من الأحد 18 / 4 / 1441 هـ إلى يوم السبت 24 / 4 / 1441 هـ .

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– على أن يكون من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ) .

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).

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