2019-12-07

غداً.. التقديم على #وظائف المديرية العامة للسجون

متابعات الخليج 365 - الرياض

يبدأ غداً الأحد، فتح باب القبول والتسجيل على رتبة جندي في المديرية العامة للسجون.

الشروط :

– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم.

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– أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

– يفضل من لديه مؤهلات أو دورات إضافية وتكون الشهادة من جهة معتمدة وإن كانت صادرة من معهد خاص فيجب تصديقها من جهة حكومية وستكون هناك لجان اختبار لذلك.

وأكدت المديرية العامة للسجون، على أهمية تعبئة الحقول بمنتهى الدقة ولا ينظر في أي طلب غير مستوفي الشروط.

يبدأ التقديم يوم غد الأحد الساعة العاشرة صباحاً، الموافق 1441/4/11هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/4/15هـ (من هنا).

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