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#وظائف على سلم رواتب الموظفين العام في إمارة الباحة
يبدأ التقديم عليها ابتداء من الغد
متابعات الخليج 365 - الباحة
أعلنت امارة الباحة عن توفر وظائف على سلم رواتب الموظفين العام، على النحو التالي:
– المرتبة السادسة ( وظيفة واحدة)
– المرتبة السابعة (3 وظائف)
– المرتبة الثامنة (3 وظائف)
الفئات المستهدفة في الإعلان والشروط :
1. خريجي درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
2. خريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
3. خريجي درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
4. الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة ،الثامنة، السادسة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.
5. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم التربوية.
6. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
7. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.
8. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
9. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية) ، كما ستقوم إمارة منطقة الباحة بإعلان اسماء المرشحين عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت .
وأوضحت إمارة الباحة، أن التقديم على الوظائف يبدأ يوم غد الأحد الموافق 11-4-1441هـ ولمدة 5 أيام من خلال الرابط التالي (من هنا).
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