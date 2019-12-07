وظائف للجنسين تطرحها غرفة الرياض

2019-12-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت غرفة الرياض عن توفر وظائف للجنسين الرجال والنساء في عدة مجالات لدى العديد من الشركات في المنطقة.

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وأوضحت غرفة الرياض أن التقديم على هذه الوظائف المتاحة يبدأ من يوم غد الأحد.

وأضافت غرفة الرياض أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات عن الوظائف وطريقة التقديم من خلال الرابط التالي (من هنا).

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