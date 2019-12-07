وظائف تعليمية للجنسين في الجامعة الإسلامية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الجامعة الإسلامية في منطقة المدينة المنورة عن توفر وظائف تعليمية للجنسين.

وأوضحت الجامعة الإسلامية، أن التقديم على الوظائف يبدأ من يوم غد الأحد الموافق 11-4-1441هـ.

وأضافت الجامعة الإسلامية أنه يمكن الاطلاع على الوظائف وتفاصيل التقديم من خلال الرابط التالي (من هنا).