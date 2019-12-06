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#وظائف شاغرة لدى بداية لتمويل المنازل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بداية لتمويل المنازل بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، على مسمى “محاسب”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة للخريجين من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مارس 2020م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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