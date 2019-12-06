وظائف هندسية شاغرة بالتصنيع الوطنية

2019-12-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس أول- مشاريع الموقع: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

. مهندس أول- مشتريات المشاريع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو سلسلة التوريد)، أو ما يعادلها.

Advertisements

. مشرف- البناء والتفتيش: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

. مشرف- العمليات التشغيلية: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية وهندسة الأجهزة)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







