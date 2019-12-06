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2019-12-06 #وظائف شاغرة بمجموعة فقيه الصحية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادة الدكتوراه وشهادة البورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مستشفى الدكتور سليمان فقيه في محافظة جدة. وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – طبيب استشاري عظام. – طبيب استشاري الأنف والأذن والحنجرة. Advertisements – طبيب استشاري أمراض القلب. – طبيب استشاري أمراض النساء والولادة. وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2019م. وأشارت المجموعة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) شارك الخبر







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