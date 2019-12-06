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#وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي التعويضات والفوائد: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل درجة الماجستير.
. أخصائي أول شؤون مجلس الإدارة: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، التسويق، الاتصالات)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.
. مدقق داخلي أول- العمليات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية، أو الاقتصاد، أو التجارة)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يناير 2020م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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