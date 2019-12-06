وظائف شاغرة : ننشر وظائف خالية من جريدة الأهرام الجمعة 6 ديسمبر 2019

ننشر لكم اليوم أهم وظائف الأهرام الجمعة 6 ديسمبر 2019 جريدة الأهرام الأسبوعية، وفهي توفر العديد من الوظائف الخالية للمصرين في جميع محافظات الجمهورية، وتنشر وظائف حكومية خالية ووظائف في الكهرباء ووظائف في السكك الحديد وكذلك وظائف في دول الخليج للمصريين، حيث يتوفر فرص عمل لجميع التخصصات وإعلان وظائف خالية في جريدة أهرام الجمعة.

وظائف أهرام الجمعة 6 ديسمبر 2019

تتميز جريدة الأهرام الأسبوعية بنشر عدد كبير من الوظائف الخالية في جميع المجالات والحرف وأماكن كثيرة سواء داخل محافظات مصر أو خارج مصر، ومن ضمن وظائف العدد الأسبوعي، حيث تتوفر وظائف للمؤهلات العليا والمتوسطة وللعمال والفنيين، وأيضا تحتوي علي ووظائف لكل من الأطباء والمهندسين والمحاسبين وأصحاب الحرف والسائقين والمعلمين داخل مصر أو في دولة من دول الخليج، ومن مميزات وظائف شركة الأهرام أنه يوجد شغل ووظائف خالية داخل الشركات الكبري من خلال الإعلانات لهذه الشركات.

ومن خلال موقع مصر فايف نقدم لكم جميع صور إعلانات الحكومة والشركات الكبري والدول الخليجية عن وظائف خالية من جميع الجرائد والصحف المصرية وسوف يتم نشر إعلانات هذه الوظائف بجودة عالية وصورة واضحة، بالإضافة إلى مسابقة مياه الشرب والصرف للمؤهل المتوسط، ونتابع معكم إعلان وزارة الخارجية عن شغل ملحق دبلوماسي، وشروط الشغل في شركة مصر للطيران .

الوظائف المنشورة في جريدة الأهرام الجمعة 6-12-2019

وظائف للكيميائيين والمهندسين والمحاسبين.

وظائف في السعودية.

وظائف مشرف تشطيبات اليوم الأهرام.

وظائف للمصريين في السعودية ودول الخليج.

وظائف أطباء.

مطلوب مندوبين تسويق عقاري وسكرتارية.

وظائف في شركة شركة مقاولات وعقارات كبرى.

مطلوب مهندسين للعمل في شركة صناعية كبرى.

عمل في دول الخليج.

مشرف معماري اليوم.

وظائف للأطباء والممرضين.

وظائف مدرسين جريدة الأهرام الأسبوعي.

إعلانات السفر بجريدة الأهرام الجمعة.

بالصور وظائف جريدة الأهرام الجمعة

ويمكن تحميل إعلانات جريدة الأهرام pdf، حيث تتضمن هذه الصفحة علي وظائف جديدة في محافظة الجيزة و 6 أكتوبر و محافظة الإسكندرية ووظائف في هيئة قناة السويس ووظائف للسائقين والخياطين ومن لم يحصلوا علي شهادات عليا للعمل داخل مصر وبدول الخليج وفي شركة مقاولات وعقارات كبرى وطيارين في مصر للطيران اليوم الجمعة .

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