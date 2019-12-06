وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة نسما

2019-12-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نسما وشركاه”.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

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– أمين مستودع: شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 فبراير 2020م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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