- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم #وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة نسما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة نسما
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نسما وشركاه”.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.
– أمين مستودع: شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 فبراير 2020م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة نسما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.