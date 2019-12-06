12 #وظيفة شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

2019-12-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية وتعليمية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، والخدمات الطبية للقوات المسلحة”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. ممرض قانوني- طب الطيران.

. استشاري جراحة المخ والأعصاب.

Advertisements

. مدرس كيمياء.

. ممرض قانوني- العمليات (عدد 8 وظائف).

. معلم صف- إنجليزي.

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







