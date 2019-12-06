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2019-12-06 10 #وظائف صحية شاغرة بمركز أرامكو الطبي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية. وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . منسق أول سلامة المرضى (الظهران). . أخصائي الوقاية من العدوى (الظهران). . فني تشخيص القلب والأوعية الدموية (الأحساء). . طبيب جراح- جراحة العظام (الظهران). . أخصائي الأمراض الجلدية (الظهران). Advertisements . طبيب عيون (الأحساء). . أخصائي طب الأسرة (رأس تنورة). . طبيب- الطوارئ (الأحساء). . فني مختبر (الظهران). . أخصائي أول علم الأوبئة (الظهران). وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) شارك الخبر







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