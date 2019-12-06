وظائف هندسية وإدارية شاغرة بالتصنيع الوطنية

2019-12-06

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وبفروع الشركات التابعة لها والمتعاقدة معها في كل من الجبيل، وينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. فني- التحليل (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء الصناعية، أو هندسة الأجهزة)، أو أي مجال ذي الصلة.

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. أخصائي أول- الموارد البشرية (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية).

. أخصائي أول- التدريب الفني (الجبيل): شهادة الدبلوم كحد أدنى في تخصص ذي الصلة.

. مشرف- الصيانة الكهربائية (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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