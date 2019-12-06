وظائف شاغرة في مستشفى الملك فهد التخصصي

2019-12-06

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي، ومستشفى الخفجي العام، والتجمع الصحي الأول.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي فيزيائي طبي.

. طبيب نائب طب أسرة.

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. طبيب نائب- طوارئ.

. المدير التنفيذي لجودة التمريض والتطوير المهني.

. أخصائي تمريض.

. محاسب رواتب.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 19 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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