غرفة #الرياض تطرح 136 #وظيفة للجنسين

2019-12-06

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (136) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 5 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة نسما.

– فندق أنتور.

– شركة مجموعة زيد الحسين.

– الشركة السعودية جواهر.

– شركة أسواق التميمي المحدودة.

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. حارس أمن.

. كاشير.

. موظف إداري.

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. محاسب.

. بائع.

. مسؤولة حجوزات.

. مشرفة قاعات.

. موظفة تسويق ومبيعات.

. ممثلة مبيعات.

. مديرة معرض.

. محاسبة زبائن.

. مقدمة قهوة.

وأوضحت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019م؛ وتستمر لمدة 4 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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