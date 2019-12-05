10 #وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

2019-12-05

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وتعليمية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي الخدمات اللوجستية (الطائف).

. خبير عمليات السرب- التورنادو (الظهران).

. منسق العمليات الأمنية (الرياض).

. أخصائي البيانات المرجعية- التايفون (الطائف).

. منسق ومدرب العمليات (الظهران).

Advertisements

. مخطط الأسطول- التايفون (الطائف).

. مدرب/ معلم لغة إنجليزية (الرياض).

. مطور تعليمي (الرياض).

. مخطط إدراج قدرة إدارة الأسطول (الطائف).

. مدرب تقني- مراقبة الحركة الجوية وعمليات الطيران (الظهران).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر







