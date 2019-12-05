- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم 10 #وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
10 #وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وتعليمية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. أخصائي الخدمات اللوجستية (الطائف).
. خبير عمليات السرب- التورنادو (الظهران).
. منسق العمليات الأمنية (الرياض).
. أخصائي البيانات المرجعية- التايفون (الطائف).
. منسق ومدرب العمليات (الظهران).
. مخطط الأسطول- التايفون (الطائف).
. مدرب/ معلم لغة إنجليزية (الرياض).
. مطور تعليمي (الرياض).
. مخطط إدراج قدرة إدارة الأسطول (الطائف).
. مدرب تقني- مراقبة الحركة الجوية وعمليات الطيران (الظهران).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 10 #وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.