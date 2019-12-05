وظائف شاغرة بشركة ميدغلف للتأمين

2019-12-05

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسؤول قاعدة البيانات (للرجال).

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. موظف تسويق (للجنسين).

. المشرف الإبداعي- التسويق (للجنسين).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 ديسمبر 2019م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).