6 #وظائف إدارية شاغرة لدى STC

2019-12-05

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أول التخطيط المالي.

– مدير قسم عمليات مراقبة التطبيقات.

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– مدير قسم العمليات السحابية.

– مدير قسم السياسات والعمليات.

– مدير قسم التسجيل والتأهيل المسبق.

– مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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