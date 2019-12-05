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#وظائف شاغرة لدى شركة سيمينس الألمانية
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. منسق العمل- مشروع المترو.
. مشغل التبديل الكهربائي- مشروع المترو.
. مشغل مستودع- مشروع المترو.
. مراقب كهربائي- مشروع المترو.
. مراقب حركة الطريق- مشروع المترو.
. مدير الصيانة العامة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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