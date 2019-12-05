وظائف نسائية شاغرة بشركة علم

2019-12-05

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة عِلم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها “إمداد” في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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. مدير العمليات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة العمليات).

. مستشار علاقات العمل: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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