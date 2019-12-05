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22 #وظيفة شاغرة بشركة الكفاح القابضة
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي توظيف أول.
– أخصائي التوظيف.
– أخصائي تطوير الأعمال.
– موظف موارد بشرية.
– مدير إدارة.
– مقدر التكلفة الإلكترونية.
– مقدر التكلفة الميكانيكية.
– مدير المشتريات.
– مدير الصحة والسلامة والبيئة.
– مهندس مدني موقع.
– مهندس ميكانيكي سيارات.
– مهندس مراقبة الميزانية.
– مهندس إدارة مشاريع.
– مهندس معماري تقني.
– مهندس أول مراقبة التكاليف.
– مهندس ميكانيكي.
– مهندس كهرباء.
– مهندس مدني (عدد وظيفتين).
– كبير المحاسبين.
– مشرف الأصول الثابتة.
– مشرف ضمان الجودة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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